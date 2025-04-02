عطلة عيد الفطر في أربيل.. 76 ألف سائح وحوادث مرورية وحرائق

شفق نيوز/ سجلت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، دخول أكثر من 76 ألف سائح، فضلا عن إصابة 12 شخصا بحوادث مرورية ورفعت قرابة 7 آلاف طن من النفايات، إلى جانب حدوث 9 حرائق، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

وقال مكتب محافظ أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً للإجراءات والخطط التي أعدتها لجنة أمن محافظة أربيل، وبإشراف مباشر من مكتب المحافظ، تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث نُفذت الخطة الأمنية بشكل كامل وبدون أي عوائق".

واستعرض المكتب المجالات كافة وما سجلته خلال العطلة، وأولها السياحة، حيث بين "ضمن خطة السياحة المخصصة لأيام عيد الفطر المبارك، تم تنفيذ جميع بنود الخطة بنجاح، وشملت تشكيل لجان خاصة لتقديم الخدمات اللازمة للسياح في المرافق السياحية، وتوزيع أرقام هواتف اللجان على المجموعات السياحية والزوار لتقديم المساعدة عند الحاجة، كما تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أحوال السياح في المراكز السياحية لضمان تقديم أفضل الخدمات. وبلغ عدد السياح الذين زاروا أربيل خلال أيام العيد 76,654 سائحاً".

وفي مجال الأمن، أشار المكتب أنه "بناءً على الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن أربيل، تم تنفيذ جميع التدابير الأمنية بشكل كامل وبدون أية مشكلات، وكانت جميع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لأي طارئ"، مبينا "كما أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك، كانت جميع قوات الشرطة التابعة لمديرية شرطة أربيل في حالة تأهب كامل، وتم تنفيذ الخطط الأمنية بشكل ناجح. وسُجلت خلال أيام العيد 28 جريمة، وتم الكشف عنها بشكل كامل".

وتابع أنه "فيما يتعلق بخطة مديرية مرور أربيل، تم تنفيذ الخطة بنجاح، ولكن بسبب عدم التزام بعض السائقين بإرشادات وقوانين المرور والسرعة الزائدة، وقعت 4 حوادث مرورية أسفرت عن إصابة 12 شخصاً بجروح"، مضيفا "كما كانت جميع مراكز الدفاع المدني في أربيل في حالة استعداد تام خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم التعامل مع 9 حالات حريق، وتمت السيطرة عليها جميعاً دون وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الممتلكات فقط".

ولفت إلى أنه "خلال أيام العيد، كانت جميع الفرق الصحية والمستشفيات في حالة تأهب، حيث استقبلت مستشفيات محافظة أربيل 5,874 مواطناً، وتم تسجيل 119 حالة ولادة (71 ذكراً و48 أنثى)، وأُجريت 669 عملية جراحية، إضافة إلى 620 عملية غسيل كلى، وتم علاج 159 مريضاً في مستشفى “نانكلي” و520 مريضاً في مركز (آوات) الصحي".

واستطرد أنه "خلال أيام العيد، قامت فرق بلدية أربيل بجمع 6,956 طناً من النفايات والمخلفات من حدود البلدية، وتم التخلص منها في مكب (كاني قرزالة)".