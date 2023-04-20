عطلة عيد الفطر ترفع أسعار الدجاج في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدجاج في أسواق السليمانية من جديد بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، لتصل إلى أرقام من شأنها ترهق المواطن في المحافظة.

وقالت أم هوراس لمراسل وكالة شفق نيوز؛ ان سعر الدجاج الان بـ(5000) الف دينار بعدما كانت في الأيام الماضية بقرابة (4250) الف وهذا الارتفاع في هذا الوقت تحديدا وقت الاستعداد للعيد يعد مرهقا لنا، بسبب زيادة متطلبات الأسر خلال هذه الفترة المتضمنة للاستعدادات للعيد.

وبدوره؛ كشف شيخ سنگر وهو صاحب أحد محال بيع الدجاج في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز ان سعر الدجاج هذا اليوم في حقول الدواجن هو (4800 دينار) بدون تكاليف النقل ومصاريف العمال والمحل وبدون أجور التنظيف.

واضاف ان الدجاج يصلنا الآن من منطقة باليسان بسبب عدم وجود الكميات الكافية في حقول السليمانية، مؤكدا أن زيادة الطلب خلال هذه الأيام بسبب العيد جعل من الكميات المعروضة غير كافية وبالتالي هناك عدم توازن بين العرض والطلب.

وبين سنگر؛ أن ارتفاع أسعار العلف ومصاريف قاعات الدواجن هي كذلك سبب في ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق، مشيرا إلى أن عدم وجود الرقابة الحكومية الجيدة على أسعار كل المستلزمات السلع هي سبب رئيسي آخر في ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة عليها.