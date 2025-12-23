عطلة رسمية في إقليم كوردستان يوم الخميس المقبل

شفق نيوز- اربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن يوم الخميس الموافق 25 كانون الأول/ديسمبر 2025 سيكون عطلة رسمية في الإقليم، بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح .

وذكرت مديرية الإعلام والمعلومات في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العطلة تشمل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات والدوائر الحكومية في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في إطار احترام المناسبات الدينية وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين مكونات المجتمع في الإقليم.