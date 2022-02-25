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عضو في برلمان كوردستان يكشف عن "تقاسم عائدات" منفذ حدودي بين "حزبين" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-25T12:19:24+0000
عضو في برلمان كوردستان يكشف عن "تقاسم عائدات" منفذ حدودي بين "حزبين" في السليمانية

شفق نيوز/ أكد عضو في برلمان اقليم كوردستان، ان نسبة 55٪ من عائدات السيطرة النوعية في منفذ برويزخان تذهب للادارة العامة للاتحاد الوطني و 45 ٪؜ لشركة مقربة من حركة التغيير.

وقال علي حمه صالح في فيديو له نشره على صفحته الرسمية تابعته وكالة شفق نيوز، يوضح أن مالك شركة ( لوكس ئةجينسي ) والتي تعمل على السيطرة النوعية في منفذ برويزخان و بعض المنافذ الاخرى رجل قريب من حركة التغيير و يساعدهم  حركة التغيير من الناحية المالية من عائدات المنفذ بنسبة  45٪؜ من الأرباح تكون من نصيبها، و 55٪؜ تذهب الى الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأشار ايضاً أرباح الأسهم تذهب 10 ٪؜ منها لريباز حملان وزير المالية السابقة بحجة منحه إجازة العمل للشركة العاملة.

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