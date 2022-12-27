عضو بمجلس السليمانية ينتقد غياب خطط توزيع النفط الأبيض منذ 8 سنوات

شفق نيوز/ رأى عضو في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لاتمتلك "خطة" لتوزيع النفط الأبيض منذ العام 2014، فيما بيّن أن 15 مليون لتر من النفط وصلت المحافظة فقط من حصتها المقررة 110 ملايين لتر.

وقال كريم علي، لوكالة شفق نيوز إنه، "منذ شهر آب الماضي، طلبنا توزيع النفط على مرحلتين، الاولى برميل مجاني لكل عائلة، والمرحلة الثانية توزيع برميل بسعر مدعوم لكل عائلة".

وأضاف علي أن "ما فعلته وزارة الموارد الطبيعية لم يكن توزيع النفط، بل بيع النفط مقابل 103 آلاف دينار للبرميل الواحد، وهذا الأمر أيضا لم يتم تنفيذه بالكامل على جميع المواطنين".

وأوضح عضو مجلس السليمانية، أن "حصة السليمانية من النفط كان 110 ملايين لتر، لكن ما جاء بنحو 15 مليون لتر تم توزيعه في بعض المناطق الجبلية فقط".

وعن الكميات التي قررت الحكومة العراقية إرسالها للسليمانية اكد عضو مجلس محافظة السليمانية، أن تلك الكميات لم يصل منها شيء لحد الآن".

وأشار كريم إلى أن "الحكومة لم تخطط لتوزيع النفط الابيض وأنواع الوقود الأخرى مجانًا أو بأسعار مخفضة منذ عام 2014، ما يتم تنفيذه الآن هو لمصالح بعض الأفراد والشركات"، من دون تسمية الجهات المستفيدة.