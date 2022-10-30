عضو بمجلس السليمانية يكشف طرق الاستيلاء على الأراضي ويؤكد: لم تسترجع قطعة واحدة

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، يوم الأحد، طرق الاستيلاء على أراضي الدولة في محافظة السليمانية، مؤكدا أنها مخالفة للقوانين والأنظمة الحكومية.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاستيلاء على أراضي الدولة في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها كان من قبل شخصيات متنفذة أو من يقف خلفها شخصيات متنفذة".

وعن طرق الاستيلاء بين كريم؛ أن "الطريقة الأولى هي تخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار السكنية والتجارية حيث أعطيت أراضي كبيرة ومميزة داخل المدن لعدد من الأشخاص بحجة إقامة مشاريع استثمارية بعيدا عن قوانين الاستثمار والمواطن لم يكن مستفيد من هذه المشاريع".

أما الطريقة الثانية فبين كريم علي أنها "كانت تحت اسم الفرق الرياضية حيث كانت بعض الفرق تهيمن على عدد من الشقق والفلل في أماكن مهمة وسط السليمانية إضافة إلى قطع أراضي كبيرة للأشخاص الذين يقفون خلف تلك الفرق الرياضية وهذا مخالف لقوانين إيجار وبيع ممتلكات الدولة لعام 2021 ومخالف لقوانين البلدية".

وتابع، "كذلك قسم اخر تحت مسمى تخصيص أراضي للقوات الأمنية أو ضحايا الإرهاب فقد تم تخصيص أكثر من 50 الف قطعة أرض في السليمانية لتلك العنوان وقد تم التحكم بتلك الأراضي من قبل أشخاص ، إضافة للأراضي الزراعية التي تحولت لفلل وبساتين لبعض المتنفذين".

وعن من يقوم بتلك الأعمال أكد عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي أن "من يقوم بعمليات الاستيلاء هم الشخصيات المتنفذة أو من يقف خلفها شخصيات متنفذة".

وعن الإجراءات المتخذة في إعادة تلك الأراضي للدولة أوضح كريم أنه "لغاية الآن لم يتم استرجاع قطعة أرض واحدة كما ولم يتم لغاية الآن محاسبة اي شخصية من قبل القضاء قامت بالاستيلاء على أراضي الدولة وهنالك الف الدونمات تحت سيطرة أشخاص متنفذين".

وعن أعداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أشار عضو مجلس محافظة السليمانية الى أنه "تحت مسمى أراضي للقوات الأمنية فقط تم الاستيلاء على أكثر من 50 ألف قطعة أرض وتحت مسمى الفرق الرياضية تم الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي والاستثمار تم الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي وسط وخارج السليمانية".