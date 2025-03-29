عضو باتحاد الدين الاسلامي في كوردستان يستبعد رؤية هلال العيد اليوم

شفق نيوز/ مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يعود الجدل السنوي حول آلية تحديد أول أيام عيد الفطر، حيث تختلف الدول الإسلامية بين اعتماد الحسابات الفلكية الدقيقة وبين اشتراط الرؤية البصرية للهلال.

وفي هذا العام، كشفت تقارير فلكية عن استحالة رؤية الهلال يوم اليوم السبت في معظم الدول العربية، بينما أعلنت بعض الدول، ثبوت رؤية الهلال واعتماد يوم الأحد أول أيام العيد.

وقال عضو اتحاد الدين الاسلامي في إقليم كوردستان، جاسم کلاري، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "رؤية هلال شهر شوال لم تكن ممكنة سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات"، مشيراً إلى أن "القرار النهائي بشأن عيد الفطر يعود للجنة رؤية الهلال في وزارة الأوقاف".

وأضاف کلاري، أن "ولادة الهلال وفق الحسابات الفلكية حدثت قبل فجر اليوم بعشر دقائق، إلا أنه لم يكن مرئياً بأي وسيلة، ما يعني أن إثبات العيد يعتمد فقط على قرار اللجنة الشرعية المختصة".

وأشار کلاري، إلى أن السعودية أعلنت عن ثبوت رؤية الهلال واعتمادها يوم العيد"، معرباً عن "أمله في أن لا تلتزم لجنة رؤية الهلال في الإقليم بهذا القرار، كون العيد سيكون يوم الاثنين، وغداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان".

في المقابل، أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في العراق أن "يوم الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأوضح المكتب، في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "شهر رمضان سينتهي يوم الأحد 30 آذار/ مارس 2025، ليكون عدد أيام الصيام 29 يوماً، بناءً على الرؤية الفلكية المتوافقة مع بيان المرجعية".

إلى ذلك، أصدر مركز الفلك الدولي تقريراً أكد فيه استحالة رؤية الهلال يوم السبت 29 آذار/ مارس 2025 في معظم الدول العربية والإسلامية، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وأشار إلى أن "غروب القمر قبل الشمس أو بقائه لفترة قصيرة بعد الغروب يجعل رؤيته غير ممكنة"، مبيناً أن "الكرة الأرضية ستشهد كسوفاً جزئياً للشمس ظهر يوم السبت، مما يعزز عدم إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم".

من جهته، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة اليوم، ما يعني أن رؤية الهلال ممكنة في اليوم نفسه".

وأوضح أن "حساباتهم دقيقة وتشير إلى أن العيد سيكون يوم الأحد 30 آذار/ مارس 2025".

في حين، أعلن دار الإفتاء المصرية أنها ستتحرى رؤية هلال شهر شوال اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، مبيناً أن "الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر سيكون بناءً على نتائج الرؤية الشرعية، مع مراعاة التقديرات الفلكية".

هذا التباين بين المؤسسات الفلكية والشرعية يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في تحديد بداية الأشهر الهجرية.