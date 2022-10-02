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عصابتا مخدرات وابتزاز جنسي بقبضة أمن كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-02T18:44:11+0000
عصابتا مخدرات وابتزاز جنسي بقبضة أمن كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اعتقال متهمين اثنين قاما بتهديد احدى النساء بنشر صور ومقاطع مصورة (فيديو) خاصة بها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مركز شرطة أبراهيم أحمد في السليمانية وبعد ان تلقت شكوى من امرأة قالت فيه ان متهمين اثنين هددها  بنشر صور ومقاطع مصورة خاصة بها، فبدأ المركز فورا بتحقيقاته من أجل العثور على المتهمين المعنيين واعتقالهما. 

وأضاف انه بعد الحصول على قرار من القاضي تمكنت الشرطة من العثور على المتهمين واعتقالهما من قبل قوات مركز شرطة ابراهيم احمد. 

وتابع البيان أن المتهمين هما كل من (و ج س) و (ر س ع) وتم اعتقالهما بدلالة المادة الثانية من قانون إساءة استخدام اجهزة الاتصال، مبينا ان التحقيقات معهما مستمرة.

من جانب آخر، ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل يوم الأحد إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة اشخاص لتجارة المواد المخدرة.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تمكنت ايضاً من ضبط كميات من المواد المخدرة.

 

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