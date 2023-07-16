عصابة تجارة مخدرات بقبضة آسايش أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال 10 متهمين أعضاء في عصابات تتاجر بالمواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد جمع المعلومات الكاملة عن عدد من عصابات الاتجار بالمخدرات من قبل فرق مديرية اسايش (امن) اربيل وبقرار من قاضي تحقيق اسايش اربيل تمكنت من اعتقال 10 متهمين من أعضاء تلك العصابات التي تتاجر بالمخدرات أثناء قيامهم ببيع وتوزيع تلك المواد.

وأضاف ان احد المتهمين تم استحصال معلومات عنه من قبل مديرية اسايش سوران وبعد التنسيق مع فرق المديرية تم القاء القبض عليه، لافتا الى انه اثناء عملية القاء القبض على اعضاء العصابة تم ضبط عددٍ من الاسلحة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة والادوات التي تستخدم في تعاطيها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المتهمين.