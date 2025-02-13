عصابة "الطرد" في قبضة شرطة أربيل.. هكذا يحتالون على ضحاياهم (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الخميس، القبض على عصابة بتهمة الاحتيال على عدد من المواطنين.

وكشفت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل عملية الاحتيال، أن "أحد أفراد العصابة يقوم بالاتصال بصاحب عمل ويطلب منه تنفيذ خدمة معينة، ثم يطلب منه زيارة منزلهم للاطلاع على طبيعة العمل وإتمام الاتفاق".

وأضافت المديرية في شرح عملية الاحتيال، "بعد إتمام الاتفاق، وأثناء الزيارة، يتواصل نفس الشخص مع صاحب العمل مرة أخرى عبر الهاتف، ويخبره بوجود طرد مرسل إليه عبر إحدى وسائل النقل، ويطلب منه استلامه بعد دفع تكلفته، التي تساوي مبلغا كبيرا. وبطريقة ما، يتمكن أفراد العصابة من إقناع الضحية بدفع المبلغ واستلام الطرد".

وتشير شرطة أربيل في بيانها إلى ان "الشخص الذي يستلم الطرد ويأخذ المال هو أحد أفراد العصابة نفسها. وبعد استلام الأموال، يقوم المحتالون بإغلاق أرقام هواتفهم، مما يقطع أي وسيلة تواصل مع الضحية".

وحذرت المديرية في ختام بيانها جميع المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال بأساليب مشابهة. داعية أي شخص تعرض لمثل هذه العمليات، بالتوجه إلى المديرية للإبلاغ عنها.