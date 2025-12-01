عشيرة هركي تعلن فض الخلافات في قرية لاجان بأربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن وجهاء عشيرة هركي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حل الخلافات التي تخص قرية لاجان مع الجهات المعنية.

وقال هيثم عزيز خان هركي، رئيس العشيرة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وجهاء العشيرة تمكنوا من التوصل الى حل كامل لسوء الفهم الذي كان موجودا خلال الايام الماضية، وذلك مع وزير الداخلية في الاقليم، لحل المشاكل".

ودعا هركي، الاهالي الى "العودة لمنازلهم وفض الخلاف، وعدم احداث مشاكل مع الجهات المعنية"، مشيرا الى ان "جهات مغرضة حاولت تاجيج الوضع".

ويأتي ذلك توضيحاً على احتكاك جرى بين قوة امنية وسكان محليين قرب شركة للطاقة في ناحية "گوير" قرب اربيل.