عشيرة الهركي لشفق نيوز: الأزمة أنتهت ونيجيرفان بارزاني أنقذ خبات من "كارثة كبيرة"

شفق نيوز- أربيل

قال خورشيد هركي، أحد وجهاء عشيرة الهركي في إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، إن الاشتباكات التي وقعت أمس في قضاء خبات بأربيل كانت "كارثة كبيرة"، مشيراً إلى أن تدخلاً سريعاً من قبل رئيس الإقليم ساهم في احتواء الأزمة.

وأوضح هركي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن العشيرة لجأت إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، "لمنع تفاقم المشكلة"، لافتاً إلى أن الأخير تدخل بشكل فوري، إلى جانب رئيس الحكومة مسرور بارزاني، "وقد تم حل المشكلة".

وأضاف: "ما حصل كان مفاجئاً، لكن دور رئيس الإقليم كان مؤثراً، وقد توصلنا إلى حل، ونتقدم بالشكر الجزيل للقيادة".

وأشار هركي إلى أن لجنة خاصة تم تشكيلها لفض النزاع ومنع تكرار ما حدث.

واندلعت اشتباكات مسلحة مساء الثلاثاء في قضاء خبات غرب أربيل بين عناصر من عشيرة الهركي وقوات الزيرفاني التابعة للبيشمركة، على خلفية نزاع محلي يتعلق بأراضٍ زراعية ومجرى مائي، وأسفرت المواجهات عن سقوط ضحايا بحسب مصادر أمنية وطبية.