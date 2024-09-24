ندوة في أربيل تؤكد على المشاركة في الانتخابات وتناقش التحديات (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوة حوارية حول أهمية انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر اجراؤها في الشهر المقبل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة كانت بعنوان "أهمية نجاح انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان للعملية السياسية" حيث جرت فيها المناقشة حول ضرورة الانتخابات للوضع السياسي في اقليم كوردستان والمنجزات التي تحققت منذ انتفاضة عام 1991 ولغاية الآن من مختلف المجالات.

واضاف مراسلنا ان الندوة شملت تسليط الضوء على التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه اقليم كوردستان وهذه العملية المقرر اجراؤها في 20 من تشرين الاول المقبل.

وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان اعتبار من يوم غد الاربعاء، وقال إنها ستستمر لمدة 20 يوماً فقط.

وأضاف أن 1190 شخصا رشحوا انفسهم لانتخابات كوردستان، منوها إلى مشاركة 136 قائمة انتخابية.

كما أشار القاضي محمد إلى تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية، ومتابعة الخروقات والمخالفات التي قد ترافقها.