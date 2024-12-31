عشية العام الجديد.. مصرع وإصابة 14 شخصاً بحادثي سير في طريق كلار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان، يوم الثلاثاء، عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، بحادثي سير منفصلين، في قضاء كلار.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طريق كلار ـ شيخ لنگر، شهد حادثين مروريين، إثر تصادمت ثلاث مركبات، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم ثمانية ركاب وسائقا مركبتين".

وأضافت أن "الحادث وقع قرب منطقة گرده گوزينه، والمركبات هي من طراز (مازدا) خاصة و(نيسان سنترا) و(كيا سيراتو)".

وفي حادث منفصل، أفادت المديرية أيضاً، بأن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة حادث مروري، على طريق كلار - دربنديخان قرب قرية لواوان".

وفي تفاصيله، بينت المديرية، أن "الحادث وقع جراء تصادم بين مركبتين من طراز (تويوتا كامري) و(تويوتا بيك آب)، كانتا تسيران باتجاه قضاء دربنديخان، والتصادم وقع قرب قرية لواوان، وأسفر عن مصرع شخص في موقع الحادث وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة".

وأوضحت أن "المصابين تم نقلهم فوراً إلى مستشفى الشهيد ملا أحمد كلاري في ناحية باونور لتلقي العلاج اللازم".

وتشهد طرق إقليم كوردستان، بما فيها طريق كلار - دربنديخان، حوادث مرورية متكررة بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد السلامة، وسوء الأحوال الجوية أحياناً.