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عشرُ وفيات و73 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-03T09:20:54+0000
عشرُ وفيات و73 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الإثنين، تسجيل عشر حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة وثلاث رجال وامرأتين من قامشلو ورجلين وامرأة من الطبقة.

وأكد مصطفى وفقا للبيان؛ أنهم سجلوا 73 إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 41 ذكور و 32 إناث.

وجاءت الإصابات الجديدة، 13 حالة في الحسكة، 7 حالات في قامشلو، 3 حالات في ديرك، 5 حالات في الدرباسية، حالتان في عامودا، 20 حالة في الرقة، 23 حالة في دير الزور.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربعة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16184 حالة منها 615 حالة وفاة و 1654 حالة شفاء.

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