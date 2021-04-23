سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عشر وفيات و١٤١ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-23T11:18:20+0000
عشر وفيات و١٤١ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة تسجيل عشر حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن حالات الوفاة هي لخمس رجال من الحسكة وقامشلو ودير الزور وتل تمر وديرك ورجلين آخرين من منبج وثلاث نساء من قامشلو ودير الزور ومنبج.

وأوضح مصطفى أنهم سجلوا ١٤١ إصابة جديدة بفييروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٦١ ذكور و ٨٠ إناث.

وجاءت حالات الإصابة الجديدة ٣٨ حالة في الحسكة،٢١ حالة في القامشلي، ١٩ حالة في ديرك،٧ حالات في الدرباسية، ٧ حالات في عامودا، ٣ حالات في كركى لكى، ٣ حالات في جل آغا، حالتان في تل تمر، ٣٢ حالة في الرقة، ٨ حالات في مخيم روج، حالة واحدة في الشهباء

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثماني عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٨٢٢ حالة منها ٤٩٥ حالة وفاة و ١٥٠٦ حالة شفاء.

related

الإدارة الذاتية تحذر من كارثة وشيكة وتناشد الصحة العالمية

Date: 2021-04-12 10:50:13
الإدارة الذاتية تحذر من كارثة وشيكة وتناشد الصحة العالمية

صور.. اقبال كبير على اسواق ديرك استعداداً للحظر الكلي

Date: 2021-04-12 12:03:42
صور.. اقبال كبير على اسواق ديرك استعداداً للحظر الكلي

تمديد الحظر الجزئي في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-01-20 14:19:54
تمديد الحظر الجزئي في مناطق الإدارة الذاتية

سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-20 08:20:04
سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

١٤ حالة وفاة و٦٦ إصابة جديدة بكورونا الإدارة الذاتية

Date: 2020-12-09 15:46:18
١٤ حالة وفاة و٦٦ إصابة جديدة بكورونا الإدارة الذاتية

ثلاث وفيات و١٥٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-02 09:48:34
ثلاث وفيات و١٥٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

ديرك.. حملة خاصة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

Date: 2021-04-21 16:14:43
ديرك.. حملة خاصة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي في مناطقها كافة

Date: 2021-04-11 14:26:29
الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي في مناطقها كافة