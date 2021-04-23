عشر وفيات و١٤١ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة تسجيل عشر حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن حالات الوفاة هي لخمس رجال من الحسكة وقامشلو ودير الزور وتل تمر وديرك ورجلين آخرين من منبج وثلاث نساء من قامشلو ودير الزور ومنبج.

وأوضح مصطفى أنهم سجلوا ١٤١ إصابة جديدة بفييروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٦١ ذكور و ٨٠ إناث.

وجاءت حالات الإصابة الجديدة ٣٨ حالة في الحسكة،٢١ حالة في القامشلي، ١٩ حالة في ديرك،٧ حالات في الدرباسية، ٧ حالات في عامودا، ٣ حالات في كركى لكى، ٣ حالات في جل آغا، حالتان في تل تمر، ٣٢ حالة في الرقة، ٨ حالات في مخيم روج، حالة واحدة في الشهباء

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثماني عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٨٢٢ حالة منها ٤٩٥ حالة وفاة و ١٥٠٦ حالة شفاء.