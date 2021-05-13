عشرات آلاف السياح يتدفقون على السليمانية لقضاء عطلة العيد

شفق نيوز/ تدفق عشرات آلاف السياح من محافظات وسط وجنوب العراق على محافظة السليمانية لقضاء عطلة عيد الفطر.

وقال مدير سياحة السليمانية علي رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد السياح وصل إلى أكثر من 40 ألف سائح من وسط وجنوب العراق في الأيام الأخيرة قُبيل العيد".

وأشار إلى أن السياح لا يزالون يتدفقون على المحافظة خلال أيام العيد.

ويقصد العراقيون من محافظات وسط وجنوب العراق، إقليم كوردستان خلال فصلي الربيع والصيف، للتمتع بأيام العطلات حيث الأجواء المعتدلة بخلاف مناطقهم الحارة.

وقال مدير ادارة مدينة العاب السليمانية وحديقة "آزادي" سيروان صالح لوكالة شفق نيوز، "نحن كإدارة مدينة العاب السليمانية ومتنزه بارك ازادي، أكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال السياح من مختلف المحافظات العراقية بتوفير المتنزهات والالعاب والكازينوهات والخدمات كافة لضيوفنا الكرام".

وأضاف صالح، "استقبلنا أول أيام العيد أكثر من 6 آلاف سائح من محافظات الوسط وجنوب العراق".

وقال عمر ابراهيم وهو سائح من مدينة بغداد لوكالة شفق نيوز إن "الاجواء جميلة هنا، ونحن سعداء بزيارتنا لمدينة السليمانية، وهذا الاستقبال الجميل وكرم الضيافة وتوفير الامن والامان والخدمات".

وأشار إلى أن أسعار الطعام والمشروبات مناسبة في السليمان، موجهاً شكره للقائمين على المتنزه لتوفير سبل الراحة للسائحين.