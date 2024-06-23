عشرات حالات القتل والانتحار.. احصائية جديدة للعنف ضد الرجال بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد الرجال في إقليم كوردستان برهان علي، يوم الاحد، عن ارتفاع حصيلة العنف ضد الرجال خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الفترة من 1 / 1 / 2024، الى 1 / 6 / 2024، تم تسجيل 281 شكوى عنفية مختلفة ضد الرجال، كما وتم تسجيل 28 حالة انتحار للرجال، وتسجيل سبع حالات قتل للرجال بسبب المشاكل الاسرية".

واضاف ان "معدل العنف ضد الرجال أعلى من العام الماضي إذا ما قارنا الإحصائيات التي تم تسجيلها العام الماضي خلال نفس الفترة"، موضحاً أنه "لم يتم تحديد نوعية شكل الحالات العنفية ضد الرجال لغاية الآن".

وأشار رئيس اتحاد الرجال؛ الى انه "في كل عام، يتم طرد الرجال، وخاصة كبار السن، من منازلهم في إقليم كوردستان"، مؤكدا انه "كثيراً ما يقف الأطفال إلى جانب أمهاتهم في المشاكل العائلية، مما يضطر الآباء والرجال إلى مغادرة منازلهم".