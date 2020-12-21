عشرات الآلاف من سكان شمال وشرق سوريا يشيعون جثمان "حمزة حج علي"

شفق نيوز/ شيع عشرات الآلاف من سكان شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، جثمان القيادي في حزب "سوريا المستقبل" حمزة حج علي الى مثواه الاخير.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات الآلاف من سكان مدينة الحسكة السورية شيّعوا بعد ظهر اليوم، جثمان القيادي دواد حج علي (الاسم الحركي لـ حمزة تولهدان)، مستشار مجلس دير الزور المدني، وعضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، والذي اغتيل أثناء تأدية واجبه في مدينة دير الزور.

وحضر مراسم التشيّع الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ، وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة ، وعشرات الوفود متضمّنة ممثلّي عن الهيئات والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ، إضافة إلى العشرات من قيادات قوات سوريا الديمقراطية

وخلال مراسم التشيّع قال رئيس حزب سوريا المستقبل ، إبراهيم القفطان ، إنّ "مكوّنات شمال وشرق سوريا قدّموا آلاف الشهداء في سبيل تحقيق أخوّة الشعوب"، مطالباً المجتمع الدولي بإيقاف "هذا الوحش الكاسر المتمرّد أردوغان ، الذي يعبث بأمن العالم وأمن سوريا، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بجانب أبناء سوريا الذين يتبنّون مشروع أخوّة الشعوب".

كما طالب القفطان حكومة دمشق والأطراف الأخرى مثل روسيا وأمريكا ، بأن "تكون جادّة في حلّ الأزمة السورية".