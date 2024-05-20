عشرات الهواة يطلقون طائراتهم الورقية من جبل زوا في دهوك (صور)

شفق نيوز/ انطلق اليوم الاثنين، المهرجان الثالث للطائرات الورقية في جبل زوا المطل على محافظة دهوك بمشاركة العشرات من الهواة من مختلف الأعمار.

وتجمع المشاركون فوق جبل زوا لعرض طائراتهم الورقية التي صنعوها بأيديهم وأطلقوها في السماء.

وأكد أراز ريكاني منظم المهرجان لوكالة شفق نيوز؛ ان الهدف من اقامة هذا المهرجان هو تشجيع الشباب على ثقافة الإبداع واكتشاف مهاراتهم الفردية.

واضاف ريكاني؛ ان لجنة تحكيم قد تشكلت لتقييم الطائرات الورقية بناء على شكلها وحجمها ومدى ارتفاعها في التحليق.

وفي ختام المهرجان تم توزيع الجوائز على الفائزين الخمسة بالاضافة الى منح كل مشارك جائزة تقديرية.