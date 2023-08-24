عشرات النساء الإثيوبيات تعرضنّ للاغتصاب في إقليم تيغراي الأثيوبي

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة لسجلات طبية في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا عن تعرض العشرات من النساء لاعتداءات جنسية حتى بعد انتهاء الصراع المسلح.

ووفقاً للدراسة فإن 128 امرأة وفتاة على الأقل تعرضن للاعتداء الجنسي، ومعظمهن تعرضن للاعتداء على يد أشخاص متعددين، ويعتقدن جميعهن تقريبا أن المعتدين كانوا من جماعات تابعة للجيش.

ويقول معدو الدراسة إن هذه مجرد "لمحة صغيرة" من حصيلة آلاف الاعتداءات الجنسية خلال الصراع.

ويخشى المعدون أن فرصة العدالة ربما تضيع إن أحبطت جهود المحاسبة المستقلة من الأمم المتحدة وغيرها من الجهات وسط ضغوط من السلطات الإثيوبية.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أعداد الأشخاص المصابين بسوء التغذية في إقليم تيغراي نتيجة الحرب، وأنه من المتوقع تفاقم الأوضاع هناك جراء تعليق المساعدات الغذائية المرسلة للإقليم.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن ما يقرب من 8.8 مليون شخص يقطنون مناطق شمال إثيوبيا، بحاجة إلى المساعدات الغذائية، فضلا عن الملايين من قاطني المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية الذين يعانون من الجفاف.

وأشار تقرير للأمم المتحدة تناول الوضع في إقليم تيغراي، إلى ارتفاع حالات سوء التغذية في الإقليم خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 196%، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل من العام 2022.