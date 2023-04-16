عشرات المحامين يتجمعون أمام المحكمة في أربيل تضامنا مع قضية المحامي المعتدى عليه (صور)

شفق نيوز/ تجمع العشرات من المحامين، يوم الأحد، أمام مبنى محكمة استئناف اربيل وذلك للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له المحامي "محمد يابه صوفي"يوم امس.

وقال يونس يابه صوفي شقيق المحامي المعتدى عليه لوكالة شفق نيوز ان "جهود القوات الامنية يوم امس أثمرت عن القاء القبض على المتهمين، وهي مشكورة حيث تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص وما تزال التحقيقات مستمرة لاعتقال المتهم الرابع ".

واضاف "نحن كعائلة المحامي محمد يايه صوفي نرفض تماما اي صلح عشائري"، مؤكدا "الاستمرار في الإجراءات القانونية".

وتعرض يوم أمس محامٍ في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الى الاعتداء بعد اختطافه من قبل اربعة اشخاص و تعذيبه لمدة ثلاث ساعات وذلك بسبب توكيله بقضية طلاق حيث نُفذ الاعتداء من طرف الزوج بعد كسب المحامي قضية ضده في محكمة التمييز.