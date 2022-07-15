سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عشرات القرى بإقليم كوردستان تشهد "إنعدام" مياه الشرب وتنتظر الشتاء لتجاوز "الكارثة الأصعب"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-15T14:07:45+0000
عشرات القرى بإقليم كوردستان تشهد "إنعدام" مياه الشرب وتنتظر الشتاء لتجاوز "الكارثة الأصعب"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في إدارة منطقة كرميان، اليوم الجمعة، عن انعدام مياه الشرب لأكثر من 50 قرية منذ عامين، وفيما لفت الى تفاوت الحال بين مراكز المدن والقرى والأرياف، أعرب عن أمله بسقوط الامطار وحدوث السيول الشتوية للموسم المقبل لتجاوز "أصعب كارثة" جفاف في كرميان.

وقال مدير دائرة ماء أطراف كرميان (قضاء كفري وقراه ونواحيه)، بإستثناء قضاء كلار، نوزاد حميد لوكالة شفق نيوز إن " كرميان تواجه أسوأ وأشد موجة جفاف منذ عامين وحتى الآن بسبب انخفاض وانعدام الإيرادات المائية ما سبب نقصا و انعداما بماء الشرب في أكثر من 50 قرية".

وعزا حميد أسباب الأزمة إلى "شح الامطار ونقص الإيرادات المائية وانخفاض مناسيب المياه الجوفية بنسبة كبيرة في النواحي والقرى"، مبيناً أن "مراكز المدن أفضل حالاً من القرى والأرياف بسبب اعتمادها على الآبار العميقة فيما تعتمد القرى والأرياف على مياه الينابيع والآبار السطحية".

وأشرّ حميد "نقصاً في الآليات والسيارات الحوضية اللازمة لتأمين وإيصال ماء الشرب إلى القرى والأرياف التي تنعدم فيها مشاريع ماء الشرب"، معولاً على سقوط الامطار والسيول الشتوية القادمة لتجاوز أصعب كارثة جفاف في كرميان".

وتعاني إدارة منطقة كرميان من أزمة جفاف خانقة منذ عامين بعد قطع الأنهر والجداول وتحويل مجرى السيول من قبل الجانب الإيراني وشح الأمطار ما دفعها الى اعتماد خطط تقنين صعبة شملت إلغاء خطة الزراعة الصيفية وتقليل الخطة الشتوية والترشيد في الاطلاقات المائية للأنهر والجداول لتأمين مياه الشرب والارواء اللازمة لسقي البساتين وتلبية حاجة الثروة الحيوانية.

related

أربيل تتخذ جملة إجراءات لمواجهة الجفاف ونقص المياه

Date: 2021-07-04 08:13:57
أربيل تتخذ جملة إجراءات لمواجهة الجفاف ونقص المياه

"كرميان" تشدد إجراءات التقشف المائي لمواجهة الجفاف وتتفاءل بدربندخان

Date: 2022-04-10 15:16:37
"كرميان" تشدد إجراءات التقشف المائي لمواجهة الجفاف وتتفاءل بدربندخان

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-09 14:32:55
إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

منطقة كوردستانية تتعهد بتقديم "أفضل الخدمات" لمناطق متنازع عليها

Date: 2022-03-03 09:46:44
منطقة كوردستانية تتعهد بتقديم "أفضل الخدمات" لمناطق متنازع عليها

شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

Date: 2021-03-27 15:34:10
شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

حكومة كوردستان تخصص ١٦ مليار دينار لگرميان

Date: 2021-10-15 11:50:40
حكومة كوردستان تخصص ١٦ مليار دينار لگرميان

كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

Date: 2022-05-23 20:47:15
كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

ضريبة كرميان تستحصل أكثر من 10 مليارات دينار في عامين

Date: 2022-06-16 09:14:40
ضريبة كرميان تستحصل أكثر من 10 مليارات دينار في عامين