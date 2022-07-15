عشرات القرى بإقليم كوردستان تشهد "إنعدام" مياه الشرب وتنتظر الشتاء لتجاوز "الكارثة الأصعب"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في إدارة منطقة كرميان، اليوم الجمعة، عن انعدام مياه الشرب لأكثر من 50 قرية منذ عامين، وفيما لفت الى تفاوت الحال بين مراكز المدن والقرى والأرياف، أعرب عن أمله بسقوط الامطار وحدوث السيول الشتوية للموسم المقبل لتجاوز "أصعب كارثة" جفاف في كرميان.

وقال مدير دائرة ماء أطراف كرميان (قضاء كفري وقراه ونواحيه)، بإستثناء قضاء كلار، نوزاد حميد لوكالة شفق نيوز إن " كرميان تواجه أسوأ وأشد موجة جفاف منذ عامين وحتى الآن بسبب انخفاض وانعدام الإيرادات المائية ما سبب نقصا و انعداما بماء الشرب في أكثر من 50 قرية".

وعزا حميد أسباب الأزمة إلى "شح الامطار ونقص الإيرادات المائية وانخفاض مناسيب المياه الجوفية بنسبة كبيرة في النواحي والقرى"، مبيناً أن "مراكز المدن أفضل حالاً من القرى والأرياف بسبب اعتمادها على الآبار العميقة فيما تعتمد القرى والأرياف على مياه الينابيع والآبار السطحية".

وأشرّ حميد "نقصاً في الآليات والسيارات الحوضية اللازمة لتأمين وإيصال ماء الشرب إلى القرى والأرياف التي تنعدم فيها مشاريع ماء الشرب"، معولاً على سقوط الامطار والسيول الشتوية القادمة لتجاوز أصعب كارثة جفاف في كرميان".

وتعاني إدارة منطقة كرميان من أزمة جفاف خانقة منذ عامين بعد قطع الأنهر والجداول وتحويل مجرى السيول من قبل الجانب الإيراني وشح الأمطار ما دفعها الى اعتماد خطط تقنين صعبة شملت إلغاء خطة الزراعة الصيفية وتقليل الخطة الشتوية والترشيد في الاطلاقات المائية للأنهر والجداول لتأمين مياه الشرب والارواء اللازمة لسقي البساتين وتلبية حاجة الثروة الحيوانية.