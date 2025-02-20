"عشرات الشركات الكبيرة".. انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للسيارات (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، فعاليات معرض أربيل الدولي للسيارات في نسخته العاشرة، ليستمر على مدار أربعة أيام، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية.

ويشارك في المعرض 12 من كبرى الشركات العالمية للسيارات، والتي تعرض 19 علامة تجارية مختلفة، مما يعكس التطورات الحديثة في عالم السيارات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، وخاصة السيارات الكهربائية والاستدامة البيئية.

كما يضم المعرض 160 شركة متخصصة في قطع الغيار وإكسسوارات السيارات، من بينها 40 شركة محلية و120 شركة أجنبية، مما يوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات التجارية بين الشركات والمستثمرين في هذا القطاع.

وقال مدير تسويق إحدى الشركات المشاركة في المعرض، أحمد خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه النسخة من المعرض تتميز بحضور قوي من الشركات العالمية والمحلية، إضافة إلى تقديم أحدث الابتكارات في عالم السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية والتقنيات الذكية".

فيما أكد أكرم، وهو ممثل إحدى الشركات العالمية، لوكالة شفق نيوز، أن "المعرض يمثل فرصة هامة لعرض أحدث الطرازات"، مشيرا إلى أن شركته "تقدم في هذه النسخة نموذجًا جديدًا لسيارة كهربائية بالكامل بتقنيات متطورة".

من جهته، أشار، محمود، وهو أحد زوار المعرض، إلى أن "المعرض يعد فرصة رائعة لمحبي السيارات لمشاهدة أحدث الإصدارات عن قرب".

وتابع: "أنا من عشاق السيارات، وأتيت اليوم لرؤية أحدث الموديلات والمعرض رائع والتنظيم ممتاز".

فعاليات مميزة وعروض حصرية

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن المعرض يتضمن العديد من الأنشطة، مثل، عروض السيارات الرياضية، وورش عمل متخصصة في مستقبل صناعة السيارات، بالإضافة إلى عروض خاصة وخصومات على قطع الغيار والإكسسوارات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار خلال أيامه الأربعة، حيث يعكس تزايد الاهتمام بقطاع السيارات، سواء من قبل الشركات المصنعة أو من قبل المستهلكين والمهتمين بالسيارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

ويستمر المعرض حتى مساء اليوم الرابع، مع توقعات بمزيد من الإقبال والصفقات التجارية المهمة في قطاع السيارات.