عشرات الشباب في السليمانية يتوجهون إلى سوريا لدعم الكورد (صور)

شفق نيوز- السليمانية

توجه العشرات من الشباب الكورد العراقيين ومن اللاجئين السوريين في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، إلى مناطق إقليم شمال وشرق سوريا (روجآفا)، تعبيراً عن تضامنهم ودعمهم للكورد في سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المئات من مواطني السليمانية احتشدوا في ساعات الصباح الأولى، للتعبير عن موقفهم الداعم للكورد في سوريا، ورفضهم لأعمال العنف المسلحة التي يتعرض لها المدنيون هناك من قبل مسلحين تابعين لدمشق"، بحسب وصفهم.

ودعا المحتجون المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى "التدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي تطال المواطنين الكورد"، معتبرين أن "ما يجري يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الكورد في مختلف أجزاء كوردستان".

كما شدد المتظاهرون على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة تجاه الجهات المسلحة التي تستهدف المدنيين"، مؤكدين في الوقت ذاته أن "الشعب الكوردي ينتهج خيار السلام، لكنه يواجه بالقوة والسلاح، في انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب في العيش بأمن واستقرار".

ودعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء أمس الاثنين، الشباب الكورد إلى "كسر حدود المحتلين" والانخراط في صفوف "المقاومة"، وذلك رداً على تعرض مناطقها في شمال وشرق سوريا لهجمات "وحشية وبربرية" تُدار وتُوجّه من قبل الدولة التركية، بحسب قولها.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.