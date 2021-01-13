عزوف عن تظاهرات "للنساء فقط" بالسليمانية .. وهيئة تزعم ترويعهن (صور)

شفق نيوز/ عزت هيئة النساء المحتجات في السليمانية، عدم مشاركة النساء في تظاهرات اليوم الاربعاء، الى التخوف من الاجراءات الامنية التي قد تطالهن.

وطالبت الهيئة من خلال احدى اعضائها سروشت هوار في مؤتمر صحفي عقد امام الحديقة العامة في مدينة السليمانية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، بـ"ادانة القتل والترويع للمتظاهرين ومحاكمة الجناة".

وحذرت الجهات المسؤولة من "مغبة انخفاض مستوى العلم من جراء فشل التربية والتعليم وعدم احترام المعلم"، مطالبة بـ"تطبيع الاوضاع المالية وصرف الرواتب كل 30 يوما، وان تصرف الرواتب المتاخرة وعدم تسييس الرواتب، وان يكون التظاهر حق طبيعي، واطلاق سراح المسجونين في منطقة بادينان".

كما اكدت الهيئة أنه "في حال عدم تنفيذ مطالبنا، فسنكون على اتم الاستعداد لأي نشاط مدني بعيدا عن اي مشاحنات، لأن ذلك حق مشروع ولا نقف ضد اي جهة".

وأعلنت منظمة "هيئة النساء المعترضات في السليمانية"، امس الثلاثاء، عن انطلاق تظاهرات لـ"النساء فقط" دون أن تفصح عن مكان التظاهرة.

واشارت إلى ان التظاهرة ستكون بمشاركة الموظفين والمعلمين والمدرسين من النساء فقط، بسبب التعهدات التي وقعها الموظفون من الرجال بعدم التظاهر مستقبلا شرط إطلاق سراحهم.