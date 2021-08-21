عزل مشرف على معبر حدودي دولي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، عزل اللواء مريوان كمال مشرف معبر "باشماخ" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان من منصبه.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن وزارة داخلية الإقليم أصدرت امراً بعزل اللواء كمال من منصبه.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة قررت تعيين المدير السابق لمديرية المرور في السليمانية لهذا المنصب بدلا من اللواء كمال.

يقع معبر بشماخ الحدودي الدولي على بعد ستة كيلومترات من قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، وهو أحد المعابر الثلاثة الدولية بين إقليم كوردستان، وإيران.