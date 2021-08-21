سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عزل مشرف على معبر حدودي دولي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T11:17:41+0000
عزل مشرف على معبر حدودي دولي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، عزل اللواء مريوان كمال مشرف معبر "باشماخ" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان من منصبه.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن وزارة داخلية الإقليم أصدرت امراً بعزل اللواء كمال من منصبه.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة قررت تعيين المدير السابق لمديرية المرور في السليمانية لهذا المنصب بدلا من اللواء كمال.

يقع معبر بشماخ الحدودي الدولي على بعد ستة كيلومترات من قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، وهو أحد المعابر الثلاثة الدولية بين إقليم كوردستان، وإيران.

related

فيديو.. كيف استقبلت إيران رئيس إقليم كوردستان؟

Date: 2021-08-05 15:55:49
فيديو.. كيف استقبلت إيران رئيس إقليم كوردستان؟

إقليم كوردستان يحدد شرطين للسماح بالسفر الى ايران والاخيرة لها شرط

Date: 2021-07-08 14:36:01
إقليم كوردستان يحدد شرطين للسماح بالسفر الى ايران والاخيرة لها شرط

اقليم كوردستان يصدر توضيحا بشأن مدّ انبوب ناقل للنفط الى اراضيه من إيران

Date: 2020-04-04 08:00:37
اقليم كوردستان يصدر توضيحا بشأن مدّ انبوب ناقل للنفط الى اراضيه من إيران

هزة ارضية تضرب حدود محافظة في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-13 08:42:37
هزة ارضية تضرب حدود محافظة في اقليم كوردستان

كوردستان تمنع دخول 50 طناً من بضائع ايرانية غير مطابقة للمواصفات

Date: 2019-08-05 21:44:14
كوردستان تمنع دخول 50 طناً من بضائع ايرانية غير مطابقة للمواصفات

تقرير إسرائيلي يجيب: هل تعرض مركز "للموساد" في اقليم كوردستان لهجوم؟

Date: 2021-04-14 18:05:12
تقرير إسرائيلي يجيب: هل تعرض مركز "للموساد" في اقليم كوردستان لهجوم؟

إيران تعلن استئناف النشاط بسوق حدودية مع اقليم كوردستان

Date: 2020-08-19 10:59:44
إيران تعلن استئناف النشاط بسوق حدودية مع اقليم كوردستان

رئيس الاقليم يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني عدة ملفات

Date: 2021-08-06 10:21:38
رئيس الاقليم يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني عدة ملفات