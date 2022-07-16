عرض الفيلم الكوردي "بلا أرض" في دور السينما بأربيل

شفق نيوز/ عرضت سينما "إمباير" في "فاملي مول" بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، الفيلم الكوردي "بلا أرض".

وحظي الفيلم عند عرضه بصالة "إمباير" بترحيب حار من قبل الجماهير ومحبي فن السينما.

والفيلم الروائي الطويل "بلا أرض" Landless من تأليف وإخراج وإنتاج "تورج أصلاني"، وإنتاج شركة "ماد موفي" MAAD Movie وشارك في إنتاجه "راز هلكوت رشید" Raz Halkawt Rashid من إقليم كوردستان، ومن بطولة الممثل الكوردي الشهير "شوان عطوف".

وعُرض الفيلم بدور السينما في إقليم كوردستان والعراق كافة بعد عرضه في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعين.