عرب وافدون يستغلون اجراءً امنياً ويشيدون دوراً في أراضٍ كوردية بكركوك

شفق نيوز/ اقدم عدد من العرب الوافدين الى محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، على بناء دور لهم في مساحات من الاراضي التابعة للكورد في قرية "عمشة" التابعة لقضاء الدبس جنوب غربي المحافظة.

وقال مختار القرية كويخا كاظم عمشيي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان الوافدين بنوا فعلاً 10 منازل في القرية، مبينا انهم استغلوا فرصة تغيير قوات الشرطة الاتحادية بالجيش الذي تسلم مهامه حديثا، و الذي لا يعلم انه يُمنع بناء دور في تلك المناطق.

واشار الى ان الملف تم رفعه الى المحكمة في كركوك لكن العرب الوافدين مازالوا مستمرين في عملية البناء.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد مطلع شهر تشرين الثاني الجاري باجراء بأن وزارتي الداخلية والدفاع تجري عملية تغيير للقوات المتواجدة في اطراف محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية من اطراف كركوك ليحل محلها الفرقة الثامنة في الجيش العراقي اللواء 21.

واشار الى ان الاماكن التي ستشهد استبدال الجيش بالشرطة الاتحادية هي: ناحية شوان، وقضاءي بردي (التون كوبري)، والدبس.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.