سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"عراك أطفال" يتسبب بحمام دم في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-11T21:17:56+0000
"عراك أطفال" يتسبب بحمام دم في أربيل

شفق نيوز/ قتل رجل واثنان من أولاده، ليلة السبت، في قضاء خبات بمحافظة أربيل بسبب مشادة  بين عائلتين تطورت لمشاجرة بين الجانبين، بسبب حصول "عراك للاطفال".

وجاء في بيان لمديرية شرطة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد حصول حادثة مقتل ثلاثة أشخاص مساء السبت في سوق قضاء خبات هرعت قوات مديرية شرطة اربيل الى محل الحادث وتبين لها ان مشادة كلامية كانت قد حصلت بسبب مشكلة للاطفال بين اسرتين تطورت الى وقوع مشاجرة بينهما".

واضاف البيان المشاجرة اسفرت عن مقتل أب وولديه باسماء (محمد قادر عباس) و(بدر محمد قادر) و(شيروان محمد قادر).

وتابع البيان ان المديرية فتحت تحقيقا بالقضية وباشرت بالتحقيق للتوصل الى الجناة والقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحكمة.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مدير ناحية عنكاوا الجديد يباشر مهامه

Date: 2020-09-09 12:55:39
مدير ناحية عنكاوا الجديد يباشر مهامه

القبض على 14 شخصا بينهم امرأة يديرون مكانا للقمار في اربيل

Date: 2019-07-16 13:50:37
القبض على 14 شخصا بينهم امرأة يديرون مكانا للقمار في اربيل

ضبط 3 كغم من المخدرات بحوزة شخص في أربيل

Date: 2021-07-22 11:09:20
ضبط 3 كغم من المخدرات بحوزة شخص في أربيل

رجل يقتل زوجته في أربيل

Date: 2021-02-09 08:13:32
رجل يقتل زوجته في أربيل

من أربيل.. تقديم مبادرة لدول عربية بشأن أزمة سوريا

Date: 2021-07-09 14:19:30
من أربيل.. تقديم مبادرة لدول عربية بشأن أزمة سوريا

هزة ارضية تضرب مناطق بين اربيل ونينوى ويشعر بها سكان بكركوك

Date: 2020-03-16 09:58:32
هزة ارضية تضرب مناطق بين اربيل ونينوى ويشعر بها سكان بكركوك

22 شخصا يعتنقون الدين الاسلامي في اربيل

Date: 2020-12-24 11:24:40
22 شخصا يعتنقون الدين الاسلامي في اربيل