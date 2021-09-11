"عراك أطفال" يتسبب بحمام دم في أربيل

شفق نيوز/ قتل رجل واثنان من أولاده، ليلة السبت، في قضاء خبات بمحافظة أربيل بسبب مشادة بين عائلتين تطورت لمشاجرة بين الجانبين، بسبب حصول "عراك للاطفال".

وجاء في بيان لمديرية شرطة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد حصول حادثة مقتل ثلاثة أشخاص مساء السبت في سوق قضاء خبات هرعت قوات مديرية شرطة اربيل الى محل الحادث وتبين لها ان مشادة كلامية كانت قد حصلت بسبب مشكلة للاطفال بين اسرتين تطورت الى وقوع مشاجرة بينهما".

واضاف البيان المشاجرة اسفرت عن مقتل أب وولديه باسماء (محمد قادر عباس) و(بدر محمد قادر) و(شيروان محمد قادر).

وتابع البيان ان المديرية فتحت تحقيقا بالقضية وباشرت بالتحقيق للتوصل الى الجناة والقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحكمة.