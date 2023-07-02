عراقيون وأجانب.. السليمانية تستقبل أكثر من 113 ألف سائح في سبعة أيام

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، عن دخول 113 ألف سائح الى المحافظة ومحيطها في الأيام السبعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "خلال الايام السبعة الماضية دخل محافظة السليمانية أكثر من 113 ألف سائح عراقي وإيراني وأجنبي لقضاء عطلة عيد الأضحى".

وبينت أن "أكثر من 85% من السائحين من وسط وجنوب العراق و15% من خارج العراق".

وأشارت إلى أنه "في غضون ذلك، قامت لجان مديرية السياحة في السليمانية بتهيئة الاستعدادات اللازمة كافة لهذه المناسبة وقامت باستقبال بالسياح بشكل جيد".