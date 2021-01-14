"عدو جديد" يهاجم اهالي إقليم الفرات ومؤسسات الصحة تدعو لتوخي الحذر

شفق نيوز/ ازدادت في الآونة الأخيرة؛ حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد أو مايعرف محلياً بمرض Zerik في مناطق الإدارة الذاتية في إقليم الفرات بحسب إحصائيات رسمية.

يقول علي شاهين أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي B و C ازدادت في الفترة الأخيرة بمناطق شرق الفرات عامة، وخاصة في مدينة كوباني، حيث نلحظ ازدياداً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة.

ويشار إلى أن التهاب الكبد B هو عدوى فيروسية تصيب الكبد ويمكن أن تسبب أمراضاً حادة ومزمنة على حد سواء، أمّا التهاب الكبد C هو عدوى فيروسية تسبِّب التهاب الكبد؛ مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار خطيرة في الكبد. وينتشر فيروس التهاب الكبد C عن طريق الدم الملوث.

مرض بلا أعراض!

وأضاف شاهين؛ أنّ "هذا المرض يعد خطيراً وينتقل من شخص لآخر لقلة الوعي لخطورته وأيضاً بسبب تركيز الجهود الصحية على احتواء فيروس كورونا، وتكمن خطورته من ناحية أخرى في عدم ظهور أعراضه على المصابين في مراحله الأولى وهو مايصعب عملية الشفاء منه، وينتقل من شخص مصاب لآخر غير مصاب دون معرفة الطرفين".

طرق انتقال المرض

وأوضح أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي؛ أنّ انتقال هذا المرض من شخص لآخر يتم عن طريق الدم باستخدام أدوات طبية غير معقمة بشكل جيد وخاصة أدوات العمليات الجراحية وأدوات الطبية الخاصة بأطباء الأسنان واستخدام أدوات الحلاقة لشخص آخر، إضافة إلى أجهزة غسل الكلية فالمصاب ينقل المرض للآخرين دون ظهور الأعراض عليه وفي حال تم كشف المبكر عليه فيتم معالجته بسهولة أما الكشف المتأخر يصعب علاجه ويؤدي للوفاة ، كما حصل العام الفائت وحصلت عدة حالات وفاة.

توخي الحذر

ودعا الدكتور شاهين الأهالي إلى "توخي الحذر أثناء إجراءات عمليات جراحية وعند طبيب الأسنان ومحلات الحلاقة للتأكد من تعقيم الأدوات بشكل جيد وأكاديمي وقيام بتحليل الدم بين فترة وأخرى للحد من خطورته ومعالجته في وقت مبكر".

وأشار شاهين إلى ظهور عشرات الحالات الإصابة شهرياً بالتهاب الكبد التسممي A نتيجة استعمال الأدوية بشكل عشوائي ومفرط وعدم انتظام مواعيد تناول الطعام ولكن هذا النوع لايشكل خطورة ويتم معالجته بسرعة.

معدل إصابات مرتفع

بدوره؛ أكد بوزان شيخ بكر مدير مشفى كوباني العام لمراسل وكالة شفق نيوز؛ أنّ الإحصائيات الرسمية لمشفى كوباني وحدها تظهر وجود ٥ - ٦ إصابات شهرية في كوباني وريفها في ثلاثة الأشهر الأخيرة بمرض التهاب الكبد فضلاً عن حالات الإصابة في المشافي الأخرى والعيادات الطبية وهذا يعتبر معدل مرتفع مقارنة بعدد السكان في المنطقة.