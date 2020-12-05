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عدنان عثمان: وفد الديمقراطي يصل السليمانية للتحاور مع التغيير والاتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-05T16:31:29+0000
عدنان عثمان: وفد الديمقراطي يصل السليمانية للتحاور مع التغيير والاتحاد الوطني

شفق نيوز/كشف المتحدث باسم حركة التغيير الكوردية، اليوم السبت، أن وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني يصل مدينة السليمانية يوم غد الأحد.

وقال عدنان عثمان في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية بعد اجتماع المجلس الوطني للحركة عقد اليوم السبت، ان وفدا يمثل الديمقراطي الكوردستاني سيصل السليمانية يوم غد الاثنين، لعقد جولة من الحوارات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير.

ولم يشر عثمان الى من يمثل وفد الحزب الديمقراطي ولا الى طبيعة المفاوضات التي من المقرر ان يجريها مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أكد اثناء لقائه بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، أن حكومته تنتظر وصول جزء من مستحقاتها من بغداد لشهر تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021.

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