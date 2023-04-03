عدسة "شفق نيوز" توثق ليالي رمضان حيث يتزاحم الناس في أربيل (صور)

شفق نيوز / عقب انتهاء الإفطار وأداء صلاة التراويح، تزدحم الشوارع والأسواق الشعبية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالمواطنين، حيث يقصدون أماكن عدة للتجول وقضاء أوقاتهم هناك.

وكالة شفق نيوز، رصدت ووثقت ازدحام الأسواق والمناطق الشعبية في مدينة أربيل بعد الإفطار وصولاً إلى ما بعد السحور، أي قبل وقت قصير من آذان الفجر.

العديد هنا يقصدون المطاعم الشعبية، خاصة تلك التي تبيع اللحوم المشوية، الوكالة رافقتهم داخل المطاعم والمقاهي والشوارع العامة، ووثقت عدستها أجواء ليالي رمضان الجميلة.

وقال شيروان قصاب، وهو صاحب أحد المطاعم السعبية لبيع المشاوي، خلال حديثه للوكالة، إن "الكثير من الناس يأتون إلى هنا للإفطار حيث يأكلون الكباب المشوي، وغيرها من أنواع اللحوم المشوية، إضافة إلى لحم الطيور المسلوق، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يقصدون مطعمه بعد الإفطار وفي أوقات متأخرة من الليل".

بدوره، أشار محمد عصام الذي يبيع الشنينة (اللبن) في منطقة "تعجيل" بمدينة أربيل، إلى أن "هذه المنطقة تشهد ازدحاما بعد الإفطار كونها منطقة شعبية ولها الكثير من الذكريات في أذهان الناس، خاصة خلال أيام شهر رمضان، حيث يزورونها ويشربون العصائر و"الشنينة" التي تعد منعشة بعد يوم صيام كامل".

وللمقاهي الشعبية في أربيل، نصيب كبير من هذه الأجواء الرمضانية، إذ يرتادها الناس بكثرة.

وذكر بيژن محمود، أثناء تواجده في أحد المقاهي، لوكالة شفق نيوز، إنه يأتي إلى هذا المقهى منذ بداية شهر رمضان، بعد الإفطار مباشرة، ويبقى فيه لغاية اقتراب وقت السحور، لأن الأجواء جميلة جداً وتحسسه بالسعادة في ليالي رمضان".