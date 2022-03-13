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عدسة شفق نيوز ترصد اثار قصف الحرس الثوري لاربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-13T16:00:38+0000
عدسة شفق نيوز ترصد اثار قصف الحرس الثوري لاربيل

أظهرت مشاهد رصدتها عدسة وكالة شفق نيوز، اثار القصف الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني بـ 12 صاروخا باليستياً على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتظهر الصور وقوع أضرار مادية بمنزل المدير التنفيذي لشركة كار"باز كريم" ومبنى قناة كوردستان 24، على طريق مصيف صلاح الدين، والذي يقع بمحيط مبنى القنصلية الامريكية قد الانشاء، فضلاً عن اضرار مادية بعجلات مدنية.

وهلع سكان المدينة ليلة امس، بأصوات انفجارات متتالية أثناء سقوطها، فيما شوهد وميض ودخان كثيف يتصاعد إلى السماء.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان صدر ليلاً، أن هجوما بـ"12 صاورخا باليستيا" استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جهة الشرق".

وصباح اليوم، تبنى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي القصف، وقال إنه استهدف "مركزا استراتيجيا إسرائيلياً". 

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