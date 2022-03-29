"عدد كبير للغاية".. تسجيل أكثر من 10 آلاف سيارة شهريا في كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أنها تسجل وبشكل شهري أكثر من 10 آلاف سيارة في الإقليم، فيما أرجعت ارتفاع نسبة حوادث السير إلى إزدياد أعداد السيارات المسجلة والتي وصلت إلى قرابة مليوني عجلة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الموقع الرسمي لحكومة الإقليم مع عميد المرور أسعد ملا كريم مدير قسم التخطيط والإحصاء في المديرية، وترجمته وكالة شفق نيوز.

وقال العميد ملا كريم، إن المرور العامة سجلت العام الماضي 4 آلاف و120 حادث سير في أنحاء إقليم كوردستان كافة، أسفرت عن مصرع 623 شخصاً وإصابة أكثر من 7 آلاف، و137 شخصاً، مبيناً أنه منذ بداية العام الحالي ولغاية الأول من شهر آذار/الجاري وقع 552 حادث سير اسفر عن مصرع 50 مواطناً واصابة 889 بجروح.

وأضاف أن نسبة الحوادث في إقليم كوردستان للربع الأول من العام الحالي قريبة من نسبة العام الماضي خلال المدة ذاتها، مشيراً إلى أن عدد السيارات بتزايد مستمر في الوقت الراهن، حيث يتم تسجيل أكثر من 10 آلاف سيارة شهرياً، وبازدياد اعداد السيارات ونزولها للشارع ازدادت حوادث السير بشكل كبير.

وأردف بالقول "نحن نواصل خططنا من أجل عدم زيادة أعداد السيارات من خلال وزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة لتوفير وسائل النقل العام"، منوهاً إلى أن عدد السيارات المسجلة في إقليم كوردستان بلغت مليوناً، و985 الفاً، و727 سيارة وهذا عدد كبير للغاية مما يعني أن كل ثلاثة أشخاص سيارة".

وأعرب ملا كريم عن أسفه بأن النقل العام في الاقليم ولغاية الآن دون المستوى المطلوب، موضحاً أن هذا القطاع في ثمانينيات القرن المنصرم كان أكثر تطوراً من الآن.