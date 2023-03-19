إعداد تقويم موحد لمواقيت الصلاة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أوقاف محافظة السليمانية، اليوم الأحد، إعداد تقويم موحد لمواقيت الصلاة في محافظات إقليم كوردستان كافة.

وقال آكو حسين مدير عام الاوقاف في محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مديرية أوقاف محافظة السليمانية بالتعاون مع اتحاد علماء المسلمين في كوردستان ودار الإفتاء في الإقليم وبعد تشكيل لجنة مختصة من قبل علماء مختصين وعلى مدار عام كامل استطعنا إعداد تقويم مواقيت صلاة المحافظات في الإقليم .

واضاف، أنه "نتمنى على رجال الدين اعتماد هذه التوقيتات كونها معتمدة علميا وفق دراسة متطورة".