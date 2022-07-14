سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أعداد السياح "فاقت التوقعات".. حلبجة ترفع 50 طناً من النفايات خلال أيام العيد 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-14T07:55:44+0000
أعداد السياح "فاقت التوقعات".. حلبجة ترفع 50 طناً من النفايات خلال أيام العيد 

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلديات محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، عن رفع 50 طناً من النفايات خلال أيام عيد الأضحى، فيما بينت أن أعداد السياح "فاقت التوقعات". 

وقالت رئاسة بلديات محافظة حلبجة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال عطلة عيد الأضحى ومن يوم 8 تموز ولغاية 13 تموز الجاري تم رفع 45 - 50 طناً من النفايات من قبل قسم الخدمات شركة المقاولات". 

واضاف البيان ان "النفايات تراكمت بصورة كبيرة في مصيف احمد اوه ومصيف تويله وبياره واويسرو بسبب تواجد أعداد كبيرة من السياح فاقت التوقعات هذا العام".

وأشار البيان إلى أن "قرابة 46 ألف سائح زار تلك المناطق من وسط وجنوب العراق ومن دول الجوار".

related

رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى القضاء على "تكنولوجيا الموت" ويصدر توصيات بذكرى مجزرة حلبجة

Date: 2021-03-16 07:46:27
رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى القضاء على "تكنولوجيا الموت" ويصدر توصيات بذكرى مجزرة حلبجة

الكاظمي يصل الى حلبجة

Date: 2020-09-11 13:34:51
الكاظمي يصل الى حلبجة

هزة ارضية تضرب شمال شرق حلبجة

Date: 2022-03-05 10:22:07
هزة ارضية تضرب شمال شرق حلبجة

اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-03-28 10:40:04
اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

حكومة كوردستان تبدأ بتسديد قروض المقاولين

Date: 2019-06-22 11:51:28
حكومة كوردستان تبدأ بتسديد قروض المقاولين

الاخبار السارة تتوالى من كوردستان .. شفاء 7 مصابين من كورونا في اربيل

Date: 2020-04-19 16:20:00
الاخبار السارة تتوالى من كوردستان .. شفاء 7 مصابين من كورونا في اربيل

بعد دهوك .. محافظة وإدارة منطقة ثانية في إقليم كوردستان تعطل الدوام

Date: 2022-01-19 12:14:46
بعد دهوك .. محافظة وإدارة منطقة ثانية في إقليم كوردستان تعطل الدوام

محافظة في إقليم كوردستان خالية من الكوليرا

Date: 2022-06-21 10:12:55
محافظة في إقليم كوردستان خالية من الكوليرا