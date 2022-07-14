أعداد السياح "فاقت التوقعات".. حلبجة ترفع 50 طناً من النفايات خلال أيام العيد 

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلديات محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، عن رفع 50 طناً من النفايات خلال أيام عيد الأضحى، فيما بينت أن أعداد السياح "فاقت التوقعات".

وقالت رئاسة بلديات محافظة حلبجة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال عطلة عيد الأضحى ومن يوم 8 تموز ولغاية 13 تموز الجاري تم رفع 45 - 50 طناً من النفايات من قبل قسم الخدمات شركة المقاولات".

واضاف البيان ان "النفايات تراكمت بصورة كبيرة في مصيف احمد اوه ومصيف تويله وبياره واويسرو بسبب تواجد أعداد كبيرة من السياح فاقت التوقعات هذا العام".

وأشار البيان إلى أن "قرابة 46 ألف سائح زار تلك المناطق من وسط وجنوب العراق ومن دول الجوار".