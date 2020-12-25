إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد

شفق نيوز/ افاد مصدر في إدارة قناة "NRT" الفضائية المملوكة لزعيم "حراك الجيل الجديد" رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد يوم الجمعة بإعتقال السلطات الامنية رئيس مؤسسة "ناليا" الاعلامية "آوات علي" في مطار السليمانية الدولي بعد عودته من السويد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة امنية اعتقلت "آوات علي" صباح اليوم في مطار السليمانية بموجب مذكرة قبض سابقة، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

ويرأس علي مؤسسة اعلامية تضم شبكة قنوات فضائية تبث من مدينة السليمانية في اقليم كوردستان، وهي: قناة "NRT" باللغات الثلاث الكوردية، والعربية، والانكليزية اضافة الى راديو "ناليا".

ولوحت حكومة اقليم كوردستان في شهر آيار الماضي باجراءات وصفتها بالرادعة ضد زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بسبب مديونته لحكومة الاقليم بمبلغ 69 مليار دينار اي ما يزيد على 58 مليون دولار امريكي.

وابلغ مصدر مطلع في حكومة الاقليم في حينها وكالة شفق نيوز، انه بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للإخطار الذي اُرسل للتجار والشركات والجهات المدينين للحكومة فإن الاخيرة ستشرع باستحصال تلك الديون

واوضح المصدر الحكومي ان احد اولئك التجار المدينين ومنذ سنوات عدة لحكومة اقليم كوردستان، ولم يسددها الى الآن شاسوار عبد الواحد المالك الفعلي لشركة "ناليا" وقناة NRT

وتابع المصدر ان المومأ اليه مدين بمبلغ قدره 69 مليار دينار اي ما يزيد على 58 مليون دولار، مشددا على انه "يجب على شاسوار عبد الواحد واولئك المدينين للحكومة كافة ان يبادورا وبعجالة بتسديد ما بذمتهم من ديون مالية وخلافه فسيتم اتخاذ اجراءات قانونية شديدة بحقهم"

وكان مالكون ومستثمرون الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا في وقفات احتجاجية متكررة زعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.

وعبد الواحد متهم باختلاس قرابة 70 مليار دينار عراقي من الناس، بحسب ما المح اليه المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده في شهر شباط المنصرم

واكد المتحدث انه وفق القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء مسرور بارزاني فإن الحكومة لن تتغاضى عن اي شخص بذمته ديون مالية للحكومة والمواطنين، وانها ماضية باستردادها.