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إعتباراً من الغد .. إيران تستقبل سكان إقليم كوردستان بلا تأشيرات الدخول

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-22T09:56:02+0000
إعتباراً من الغد .. إيران تستقبل سكان إقليم كوردستان بلا تأشيرات الدخول

شفق نيوز/ أعلن مدير عام علاقات اقليم كوردستان مع إيران عبدالله آكريي، يوم السبت، أن سكان إقليم كوردستان يمكنهم السفر الى الاراضي الايرانية دون تأشيرات الدخول.

وقال آكريي لوكالة شفق نيوز، انه "اعتبارا من يوم غد الأحد يمكن للمواطنين السفر الى ايران دون تأشيرات الدخول إذ سيدخل قرار رفع التأشيرات حيز التنفيذ".

واضاف ان " القرار تم الاتفاق عليه بين حكومة الاقليم و الجانب الإيراني"، مبينا أنه "يمكن للمواطنين السفر الى ايران عبر جميع المنافذ الحدودية و البقاء فيها لمدة شهر من خلال جوازات السفر، وبلا تأشيرات الدخول".

كما أعتبر آكريي "هذا القرار هو خطوة مهمة للجانبين".

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