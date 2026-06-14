عبر وفد عسكري رفيع.. بغداد تقدم ضمانات أمنية لحماية حقول إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

كشف مصدر سياسي، يوم الأحد، عن تفاصيل زيارة الوفد العسكري العراقي برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله إلى مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيجري سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية تشمل عدداً من الحقول النفطية، بهدف تقييم الأوضاع الأمنية ومناقشة الإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت والعاملين فيها".

وأضاف أن "الوفد سيقدم ضمانات أمنية مباشرة للشركات النفطية العاملة في الإقليم، تؤكد عدم تكرار الاعتداءات التي استهدفت بعض المواقع النفطية خلال الفترة الماضية".

في غضون ذلك، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الوفد برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله.

وقدّم رئيس أركان الجيش، بحسب بيان صادر عن مكتب بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، إيجازاً بشأن أهداف زيارة الوفد العسكري إلى إقليم كوردستان، والتي تأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لمتابعة جهود حفظ الأمن والاستقرار، ولا سيّما حماية الشركات النفطية ووضع حدّ لاستهدافها.

بدوره، أبدى رئيس الحكومة شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي على متابعاته وتأكيداته بشأن حفظ أمن الإقليم واستقراره، مؤكداً دعم حكومة الإقليم الكامل لهذه الخطوات.

كما جدّد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية والعسكرية المشتركة.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل، وفداً عسكرياً اتحادياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله.