عبر مهرجان فني.. أربيل تحتفي باليوم العالمي للموسيقى (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، إقامة مهرجان موسيقي وغنائي بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، تخللته عروض فنية متنوعة وأداء باقة من الأغاني والميلوديات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المهرجان أقيم في قاعة "پێشەوا" بأربيل، بتنظيم قسم الموسيقى التابع لمديرية الثقافة والفنون في أربيل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة عدد من الفنانين المعروفين في المدينة، فيما تولى تلفزيون كوردستان الفضائي رعاية الحفل إعلامياً.

وخلال المهرجان، قدم الفنانون عروضاً موسيقية وغنائية بمرافقة العزف على الآلات، وسط حضور لافت من محبي الفن والموسيقى الذين شاركوا في أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية.