عبر منزل مؤثث.. روانگە تنتشل شابا مريضا وعائلته من الفقر

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مؤسسة روانگە في محافظة أربيل، يوم الجمعة، عن منح منزل مع كافة مستلزماته لشاب يعمل عتالاً ويعاني من مرض في إحدى كليتيه.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وفد من المؤسسة، وبتوجيه من رئيسها إدريس نيجيرفان بارزاني، قام بزيارة الشاب (الند حميد رشيد)، الذي يواجه تحديات صحية صعبة، لكنه يواصل حياته بروح من الأمل والكرامة والقوة، ويتحمل يوميًا مسؤوليات تفوق سنه من أجل مساندة أسرته وتأمين احتياجاتهم اليومية".

‎وتابعت: "في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، قدمت مؤسسة روانگە منزلًا مع مستلزماته الضرورية للشاب وعائلته، تأكيدًا على التزامها الثابت بدعم الأفراد الأكثر ضعفًا الذين يجسدون معاني الصبر والإرادة في مواجهة الظروف القاسية".

وبينت مؤسسة روانگە أنه "من خلال هذه المبادرات تجسد قيم التعاطف والتضامن والتمكين لخدمة الفئات المستضعفة في المجتمع".

وظهر الشاب الند حميد رشيد، يوم أمس الأربعاء، في مقطع مصور يتحدث عن غلاء المعيشة، وعلى الرغم من مرضه في إحدى كليتيه، يخرج يومياً الساعة السابعة صباحاً للعمل في وظيفة شاقة كعتال "حمال"، حتى المساء مقابل خمسة آلاف دينار فقط، من أجل مساعدة عائلته.