عبر مصانع محلية.. تصدير "الأرز والسماق والطحينية" من كوردستان إلى أوروبا

شفق نيوز/ تتواصل عملية تصدير المنتجات المحلية لمزارعي كوردستان إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مصنع محلي.

ففي ناحية عقرة، يقوم مصنع محلي، بمساعدة وتنسيق مع الحكومة، بوضع منتجات المزارعين في أكياس وصناديق كرتونية خاصة، ويضع عليها علامة "صنع في كوردستان"، ويصدرها للخارج.

من الآن فصاعدًا، لن يكون على المزارعين القلق بشأن كيفية تسويق ومنافذ بيع منتجاتهم، حيث ستفي حكومة إقليم كوردستان بوعودها وستحل مشاكل المزارعين.

محمود محمد، مزارع يجلب إنتاجه إلى المصنع كل عام للتصدير، وهكذا فإن إنتاجه بات يباع في بلدان اخرى وليس في كوردستان فقط.

وقال محمد "إنه عمل جيد للغاية والآن هناك عدد من الشركات التي تأخذ زمام المبادرة وتصدر منتجاتنا، مما سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على منتجاتنا".

محمد، أحد المزارعين الذين استفادوا من المبادرة وقاموا بتصدير محاصيلهم، كان سعيدًا بالحديث عن الفوائد التي جناها. وقد منحت حكومة إقليم كوردستان الإذن بإنشاء عدة مصانع محلية لتصدير المنتجات المحلية تحت رقابتها.

وتم تحضير الأرز والسماق والطحينية، وهي المنتجات المحلية الرئيسية الثلاثة، للتصدير وتحميلها في شاحنة وسيتم بيعها قريبًا في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أراس حمد صاحب المصنع إن "المنتجات التي نشتريها من المزارعين تمر بعدة عمليات وتوضع في أكياس وعلب كرتونية وتجهز للتصدير".

وقال مالك المزارع للمكتب الاعلامي إن "تصدير هذه المنتجات جعل المزارعين يدفعون أكثر، مما سيؤدي الى زيادة إنتاج المزارعين".

ويستعد المصنع لتصدير منتجاته إلى دول الخليج ، بالإضافة إلى تصدير الرمان المحلي والأرز والفول والطحينة للأسواق الخليجية.

وتدعم الحكومة المزارعين وتساعدهم على بيع منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل تصدير هذه المنتجات، ومن أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان تسويق المنتجات المحلية.