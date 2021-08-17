أربيل تحصن ذوي الاحتياجات الخاصة من خطر كورونا

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انها خصصت مركزا صحيا في المدينة لحملة تلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم، داعية الصحفيين والاعلاميين لتغطية الحملة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع المؤسسات الاعلامية والصحفيين، انها تقوم بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اطار مبادئ حقوق الانسان وتسهيلا لذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص مركز محمد باجلان الصحي لانطلاق حملة ضد فيروس كورونا المستجد لذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي وجبة من اللقاح.

واوضح البيان ان الحملة تنطلق في الساعة التاسعة من صباح يوم غد 18 آب الجاري.