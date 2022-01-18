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عبر كوردستان .. إيران تهدف لإقامة علاقة مباشرة بين المنتجين الإيرانيين والتجار العراقيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-18T09:15:52+0000
عبر كوردستان .. إيران تهدف لإقامة علاقة مباشرة بين المنتجين الإيرانيين والتجار العراقيين

شفق نيوز/ اعلن امین عام غرفة التجارة والصناعة والمناجم الایرانیة العراقیة المشتركة "جهانبخش سنجابي شیرازي" يوم الثلاثاء عن عقد اجتماع ثان لبحث تنمية التعاون التجاري بين ايران واقليم كوردستان العراق بمشاركة وفد تجاري من غرفة التجارة الإيرانية- العراقية المشتركة في اربيل، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن سنجابي شیرازي اليوم قوله، ان الاجتماع الثاني لتنمية التعاون التجاري بين ايران واقليم كوردستان العراق سيعقد خلال الفترة من 18 الی 21 يونيو 2022 بمشارکة وفد یضم 60 مديرا لشركات التصنيع والتجارة الإيرانية في اربیل.

واعتبر رفع مستوى العلاقات التجارية بین البلدین وإقامة علاقة مباشرة بين المنتجين الإيرانيين والتجار العراقيين الی جانب تسويق المنتجات الایرانیة في الأسواق العراقیة والبحث عن مندوبي المبيعات في العراق من الاهداف الرئیسیة لعقد هذا الاجتماع.

واضاف ان مسؤولي قنصليتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل والسليمانية والمدير العام للمكتب العربي والأفريقي بمنظمة تنمية التجارة الإيراني ورؤساء الغرف التجارية في اقليم كوردستان العراق، سيشاركون في هذا الاجتماع.

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