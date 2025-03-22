عبر إطفاء الأنوار.. إقليم كوردستان يشارك بـ"ساعة الأرض"

شفق نيوز/ يشارك إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتي تقام هذا العام تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض"، بهدف تعزيز الوعي بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة.

وأعلنت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "سيتم إطفاء الأنوار في مدن الإقليم لمدة ساعة واحدة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً".

وأوضحت أن "هذه الفعالية تأتي ضمن الحدث العالمي الذي يشارك فيه أكثر من 170 دولة حول العالم".

وبينت الهيئة، أن "ساعة الأرض تعد مبادرة سنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، وتشجع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على إطفاء الأنوار والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة، في أحد أيام السبت من شهر آذار/مارس".

و انطلقت المبادرة عام 2007 من مدينة سيدني الأسترالية، وسرعان ما توسعت لتشمل كبرى المدن العالمية، حيث تطفئ معالمها الرئيسة تضامنًا مع الحملة.

و أكدت الهيئة ان الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة المناخ وأهمية تقليل استهلاك الطاقة، مما يسهم في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، إضافةً إلى تعزيز الوعي بضرورة اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على كوكب الأرض.