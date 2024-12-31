عبر شفق نيوز.. شباب العراق يستقبلون 2025 بأمنيات "طريفة"

شفق نيوز/ استقبل شباب عراقيون العام الجديد 2025 بأمنيات بدت "طريفة" حيث عبروا عنها وهم يتجولون في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في محاولة لتحقيقها خلال هذا العام الذي يتمنون أن يكون مختلفاً.

وقال عبد الله، سائح مواطن من بغداد، لوكالة شفق نيوز "بلغت 30 عاماً وما زالت أعزبا وأتمنى في السنة المقبلة أن أتزوج وهذا أقصى ما أتمناه في 2025 ولكن والدي ما زال غير مقتنع بي".

بدوره قال كامران، مواطن من أربيل، لوكالة نيوز "راتبي الشهري 500 ألف دينار عراقي فقط وأتمنى في السنة المقبلة أن يصبح راتبي أكثر من مليونين ولا أعلم كيف، الراتب لا يكفي للنركيلة حتى، رغم أنها ضارة وأود تركها".

إلى ذلك، قال سمير، سائح من بغداد، لوكالة شفق نيوز "ليست لدي أية أمنيات لكنني أقول: سنة مليئة بالمال في جيوب البناطيل القديمة التي تجد فيها مبالغ منسية".

وقال سعيد، سائح من محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز "حياتي كلها كانت عبارة عن تعاسة على عكس اسمي الذي هو سعيد وأمنيتي أن أتزوج الفتاة التي أحبها والتي لا يقبل أهلها تزويجي إياها".

ويترقب العراقيون السنة الجديدة بأجواء احتفالية كبيرة في مختلف المحافظات.