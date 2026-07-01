عبر "روانكه".. قرية في أربيل تستقبل أول مشروع كهرباء بالطاقة الشمسية (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت قرية "زيارت"، في محافظة أربيل مركز إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مراسم الإعلان عن تنفيذ مشروع توفير التيار الكهربائي عبر الطاقة الشمسية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مراسم الإعلان عن أول مشروع شمسي للطاقة الكهربائية في قرية زيارات بحضور السياسي الكوردستاني روان بارزاني.

ويأتي هذا المشروع بهدف توفير طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وتقديم خدمات أفضل لسكان المنطقة، حيث تتولى "مؤسسة روانگە" تنفيذ المشروع من خلال تزويد 100 وحدة في القرية بمنظومات الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن تستفيد من المشروع 96 داراً سكنية، بالإضافة إلى مسجد القرية، والمركز الصحي، وقاعة المناسبات (التعازي)، مما يضمن لهم توفير تيار كهربائي مستمر ومستدام.