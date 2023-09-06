عبر اللوحات.. معرض فني في السليمانية لتعزيز "التبادل الثقافي" بين العراق والعالم

شفق نيوز/ نظمت رابطة (ملايت ضوء القمر) للثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، معرضاً فنياً في مدينة السليمانية، بمشاركة 300 لوحة عكست جمال محافظات العراق، فيما أوضح القائمون على المعرض الهدف الرئيس من إقامته.

وقالت رئيسة الرابطة الإعلامية منال العزاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من المعرض الذي جاء تحت شعار (السليمانية مدينة الإبداع والجمال) هو تبادل الثقافات بين فناني العراق والفنانين العرب والأجانب".

وأضافت أن "المعرض تم افتتاحه بحضور سيدة العراق الأولى شاناز ابراهيم احمد ورئيس مجلس محافظة السليمانية واللاعب الدولي ليث حسين وجمع غفير من المثقفين والفنانين من كافة المناطق العراقية".

وبيّنت أن "المعرض الذي أقيم في قاعة المتحف الوطني في السليمانية (امنه سوركه) ضم قرابة 300 لوحة لفنانين من جميع المحافظات العراقية".

وأشارت إلى أن "اللوحات تناولت مواضيع مختلفة لكنها ركزت على طبيعة الحياة في المناطق العراقية وجمال الطبيعة والأمور الفلكلورية القديمة"، مؤكدة ان المعرض يستمر ليوم واحد".